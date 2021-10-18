В Киеве в результате ДТП отбойник насквозь прошил ВАЗ, водитель погиб на месте. Фото и видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
2 минуты
1,3 т.
Обстоятельства ДТП установит полиция

В Голосеевском районе Киева в ночь с 17 на 18 октября автомобиль ВАЗ на скорости въехал в отбойник. В результате ДТП конструкции ограждения прошли насквозь водителя, который от полученных травм скончался.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент произошел на улице Саперно-Слободской (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в Голосеевском районе.
Авария случилась на улице Саперно-Слободская.
Видео дня

Предварительно было установлено, что автомобиль двигался со стороны Южного моста в крайней левой полосе. По неизвестной причине, водитель легковушки не справился с управлением, и машина въехала в отбойник, который пробил ВАЗ.

Водитель погиб на месте ДТП.
Отбойник прошил легковушку насквозь.

"От полученных травм владелец авто, 1991 года рождения, скончался на месте ДТП. Пассажирка, которая оказалась матерью водителя, не пострадала", – уточнил наш собеседник.

По факту смертельной аварии открыто уголовное производство.

Обстоятельства ДТП установит полиция.

Напомним, в поселке Тарасовка Киевской области в среду, 13 октября, электропоезд сообщением Киев-Мироновка сбил насмерть женщину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Рокитном Киевской области 12 октября легковой автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

УкраинаКиевСмертельное ДТП в КиевеДТП в КиевеНовости Киева и Киевской областиДТПполиция