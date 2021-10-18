В Киеве в результате ДТП отбойник насквозь прошил ВАЗ, водитель погиб на месте. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева в ночь с 17 на 18 октября автомобиль ВАЗ на скорости въехал в отбойник. В результате ДТП конструкции ограждения прошли насквозь водителя, который от полученных травм скончался.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент произошел на улице Саперно-Слободской (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

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Предварительно было установлено, что автомобиль двигался со стороны Южного моста в крайней левой полосе. По неизвестной причине, водитель легковушки не справился с управлением, и машина въехала в отбойник, который пробил ВАЗ.

"От полученных травм владелец авто, 1991 года рождения, скончался на месте ДТП. Пассажирка, которая оказалась матерью водителя, не пострадала", – уточнил наш собеседник.

По факту смертельной аварии открыто уголовное производство.

Напомним, в поселке Тарасовка Киевской области в среду, 13 октября, электропоезд сообщением Киев-Мироновка сбил насмерть женщину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Рокитном Киевской области 12 октября легковой автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.