Под Киевом поезд сбил насмерть женщину. Фото

В поселке Тарасовка Киевской области в среду, 13 октября, электропоезд сообщением Киев – Мироновка сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Происшествие произошло около 9:00 недалеко от железнодорожной станции "Тарасовка".

"По предварительным данным, поезд сбил 55-летнюю жительницу города Боярка, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинисты пытались предупредить ее и сигналили. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

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По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта открыто уголовное производство. Обстоятельства трагедии и почему женщина не отреагировала на сигналы машинистов, установит следствие.

Напомним, в селе Шевченково Киевской области электропоезд сообщением Винница – Сумы сбил 72-летнего мужчину. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на железнодорожной станции "Сырец" в Шевченковском районе Киева городская электричка сбила мужчину, который сидел на рельсах и разговаривал по телефону. К счастью, он выжил и был госпитализирован.