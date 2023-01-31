В Киеве ночью для уборки снега задействовали более 300 единиц техники

В Киеве для уборки снега в ночь с 30 на 31 января задействовали 302 единицы техники. Кроме того, коммунальщики обрабатывали дороги противогололедными средствами.

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Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Виталий Кличко. Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Дорожники с вечера начали обрабатывать противогололедными средствами, а ночью – убирать снег на улицах столицы. В течение ночи работало 302 единицы техники коммунального предприятия "Киевавтодор". К 7:00 все магистральные и улицы районного значения убраны для безопасного проезда транспорта", – написал Кличко.

Мэр столицы добавил, что к этим работам также были привлечены 124 работника "Киевавтодора" в составе 32 бригад по ручной уборке. Дворы и свои балансовые территории с утра убирают работники управляющих компаний и районных управлений "Зеленбуду".

Напомним, в Киеве и Киевские области во вторник, 31 января, синоптики прогнозируют облачную погоду, днем местами небольшой снег с дождем. На дорогах региона гололедица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к середине первой декады ожидаются интенсивные осадки и значительные температурные "минусы".

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