Небольшой снег с дождем и гололедица: прогноз погоды по Киевщине на 31 января

В Киеве и Киевские области во вторник, 31 января, облачная погода, днем местами небольшой снег с дождем. Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах региона.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 31 января. Облачно, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег с дождем, на дорогах гололедица. Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 1°С мороза до 4°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем около 0°С", – рассказали синоптики.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Добавим, в феврале-2023 погода в Украине будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к середине первой декады ожидаются интенсивные осадки и значительные температурные "минусы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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