В Киеве не будут менять тарифы на горячую воду и тепловую энергию до 31 мая, – Кличко

Киев оставит тарифы на горячую воду и тепловую энергию на уровне прошедшего отопительного сезона до 31 мая. Дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба политика. Соответствующее решение было принято во время заседания Киевского городского совета. Город, несмотря на сложные условия, продолжает удерживать цены на коммунальные услуги.

"Сегодня, в условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении, мы приняли важное решение о предоставлении коммунальных услуг в столице. Это решение обеспечит применение до 31 мая тарифов на горячую воду и тепловую энергию для ее приготовления на уровне прошедшего отопительного сезона. То есть, мы продлим действие этих тарифов, не повышая их", – подчеркнул Кличко.

Видео дня

Мэр столицы напомнил, что киевская власть смогла сдержать тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021-2022 годов.

"Дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, которые установят на уровне государства. Сегодня же мы делаем то, что можем и то, что зависит от нас", – резюмировал Кличко.

Напомним, киевляне смогут следить за состоянием воздуха в столице в приложении "Киев Цифровой". Сервис дополнили данными всех городских пунктов мониторинга качества воздуха.

Добавим, что Киев продолжает жить и работать в условиях военного положения и угрозы возможных новых атак противника. Говорить о полном возвращении к привычной жизни пока рано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, несмотря на военное положение, уровень оплаты за коммунальные услуги составляет более 55%. Полученные средства направляются на закупку необходимых столице материалов и ресурсов.