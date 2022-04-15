Говорить о полном возвращении к привычной жизни в Киеве пока рано, – Кличко

Киев продолжает жить и работать в условиях военного положения и угрозы возможных новых атак противника. Говорить о полном возвращении к привычной жизни пока рано.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время заседания Киевского городского совета в пятницу, 15 апреля, сообщила пресс-служба политика. Несмотря на российскую агрессию, жители города получают все необходимые услуги.

"Уже 51-й день Украина героически защищает свою землю и свою свободу от пришедшего на нашу землю российского оккупанта. Страна и столица живут в состоянии войны. Защищается и работает на всех фронтах. Вся критическая инфраструктура столицы, системы жизнеобеспечения города работают. Киевляне получают все коммунальные услуги. Киев снабжен электроэнергией, водой, теплом, связью в полном объеме. Коммунальщики оперативно устраняют порывы сетей. Наводят порядок на улицах и в зеленых зонах после зимы", – подчеркнул Кличко.

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Мэр столицы добавил, что в столице постепенно возобновляется движение коммунального общественного транспорта. В частности, постоянно увеличивают количество маршрутов городского общественного транспорта. Кроме того, улучшается работа метрополитена – сокращается интервал движения поездов.

"Но не следует забывать, что город живет и работает в условиях военного положения и угрозы возможных новых атак врага. Поэтому говорить о полном возвращении к привычной жизни пока рано", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с мэром Парижа Анн Идальго, которая находится с визитом в украинской столице, в ходе которой было заключено Соглашение об установлении дружеских отношений между городами.