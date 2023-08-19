В Киеве не будет массовых мероприятий в День Независимости – КГГА

По распоряжению Офиса президента Киевская городская государственная администрация отменила все торжественные мероприятия в центре столицы на День Независимости. На Крещатике в течение недели будет проходить выставка поврежденной военной техники российских оккупантов.

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Об этом сообщили в самой КГГА. По этому случаю автомобильное движение в Киеве в этот главный государственный праздник будет частично перекрыто.

С вечера 19 августа полностью закроют движение по Крещатику на отрезке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого.

В то же время движение по улице Богдана Хмельницкого – от Крещатика до улицы Владимирской – откроют 19 августа с 23:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне во время воздушной тревоги в Киеве спели песни известного певца Кузьмы Скрябина, которому 17 августа могло бы исполниться 55 лет. Репертуар любимого исполнителя жители столицы пели на одной из станций метро, пережидая очередную российскую угрозу.

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