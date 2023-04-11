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В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где можно увидеть красоту. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
3 минуты
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В Киеве зацвели сакуры и магнолии

В Киеве начался сезон цветения магнолий и сакур. Кроме садов и парков увидеть это можно будет во всех районах города, ведь столицу украшают сотни экзотических деревьев.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей и гостей столицы пригласили полюбоваться весенней красотой.

"В Киеве расцвели магнолии и сакуры. Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, они растут в парках и скверах Киева. Как сообщает "Киевзеленстрой", эти цветущие деревья можно увидеть в каждом районе столицы", – рассказали в пресс-службе.

В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где можно увидеть красоту. Фото

Да, магнолии взорваны на следующих локациях:

Шевченковский район:

  • Пейзажная аллея;
  • Парк имени Тараса Шевченко;
  • Сырецкий парк.

Подольский район:

  • площадь Щекавицкая.

Оболонский район:

  • парк "Наталка";
  • сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В-28.

Деснянский район:

  • парк с водными объектами по просп. Шухевича;
  • парк "Киото".

Дарницкий район:

  • парк Партизанской славы;
  • парк Воинов-интернационалистов;
  • сквер на ул. Вербицкого, 12.

Днепровский район:

  • парк "Победа";
  • сквер на ул. Ивана Миколайчука;
  • бульвар Амвросия Бучмы;
  • сквер на ул. Шумского, 3

Соломенский район:

  • парк "Отрадный";
  • парк "Орленок".

Голосеевский район:

  • Голосеевский парк им. М. Рыльского.

Как отметили в КГГА, разные типы магнолий имеют разное время цветения, пышное цветение обычно длится около 14 дней. Кроме того, в столице началось цветение японской вишни – сакуры. В Киеве на бульваре Верховной Рады находится самая длинная в Украине аллея этих деревьев длиной 1402 метра (240 растений).

В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где можно увидеть красоту. Фото
В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где можно увидеть красоту. Фото

В общем, полюбоваться сакурами можно на следующих локациях:

В Днепровском районе:

  • б-р Верховной Рады;
  • парк Андрея Малышко;
  • парк "Победа".

В Деснянском районе:

  • парк "Киото";
  • парк им. Архитектора Николаева;
  • парк им. Сержа Лифаря;
  • сквер на ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.

В Дарницком районе:

  • парк Партизанской славы.

В Шевченковском районе:

  • возле Национальной оперы Украины;
  • Владимирская горка;
  • сквер у Золотых ворот.

В Печерском районе:

  • бульвар Липский;
  • сквер Бастионный;
  • площадь Ивана Франко.

В Подольском районе:

  • Куреневский парк;
  • сквер возле кинотеатра "Октябрь".

В Оболонском районе:

  • парк "Наталка".

В Дарницком районе:

  • сквер на Дарницкой площади;
  • парк Партизанской славы.

В Соломенском районе:

  • парк им. Николая Зерова.

В Святошинском районе:

  • сквер на бульваре Академика Вернадского;
  • парк "Совки";
  • парк "Интернациональный".

"Продолжительность цветения сакуры составляет около двух недель в зависимости от вида. К слову, в Японии существует ритуал "ханами" – любование цветами сакуры, которые символизируют быстротечность и хрупкость жизни: люди живут так, как опадает лепесток, – быстро и красиво", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в апреле у "Добропарка" начинается период цветения. Он продлится до октября и будет разбит на несколько периодов.

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