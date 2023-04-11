В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где можно увидеть красоту. Фото

В Киеве начался сезон цветения магнолий и сакур. Кроме садов и парков увидеть это можно будет во всех районах города, ведь столицу украшают сотни экзотических деревьев.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей и гостей столицы пригласили полюбоваться весенней красотой.

"В Киеве расцвели магнолии и сакуры. Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, они растут в парках и скверах Киева. Как сообщает "Киевзеленстрой", эти цветущие деревья можно увидеть в каждом районе столицы", – рассказали в пресс-службе.

Да, магнолии взорваны на следующих локациях:

Шевченковский район:

Пейзажная аллея;

Парк имени Тараса Шевченко;

Сырецкий парк.

Подольский район:

площадь Щекавицкая.

Оболонский район:

парк "Наталка";

сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В-28.

Деснянский район:

парк с водными объектами по просп. Шухевича;

парк "Киото".

Дарницкий район:

парк Партизанской славы;

парк Воинов-интернационалистов;

сквер на ул. Вербицкого, 12.

Днепровский район:

парк "Победа";

сквер на ул. Ивана Миколайчука;

бульвар Амвросия Бучмы;

сквер на ул. Шумского, 3

Соломенский район:

парк "Отрадный";

парк "Орленок".

Голосеевский район:

Голосеевский парк им. М. Рыльского.

Как отметили в КГГА, разные типы магнолий имеют разное время цветения, пышное цветение обычно длится около 14 дней. Кроме того, в столице началось цветение японской вишни – сакуры. В Киеве на бульваре Верховной Рады находится самая длинная в Украине аллея этих деревьев длиной 1402 метра (240 растений).

В общем, полюбоваться сакурами можно на следующих локациях:

В Днепровском районе:

б-р Верховной Рады;

парк Андрея Малышко;

парк "Победа".

В Деснянском районе:

парк "Киото";

парк им. Архитектора Николаева;

парк им. Сержа Лифаря;

сквер на ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.

В Дарницком районе:

парк Партизанской славы.

В Шевченковском районе:

возле Национальной оперы Украины;

Владимирская горка;

сквер у Золотых ворот.

В Печерском районе:

бульвар Липский;

сквер Бастионный;

площадь Ивана Франко.

В Подольском районе:

Куреневский парк;

сквер возле кинотеатра "Октябрь".

В Оболонском районе:

парк "Наталка".

В Дарницком районе:

сквер на Дарницкой площади;

парк Партизанской славы.

В Соломенском районе:

парк им. Николая Зерова.

В Святошинском районе:

сквер на бульваре Академика Вернадского;

парк "Совки";

парк "Интернациональный".

"Продолжительность цветения сакуры составляет около двух недель в зависимости от вида. К слову, в Японии существует ритуал "ханами" – любование цветами сакуры, которые символизируют быстротечность и хрупкость жизни: люди живут так, как опадает лепесток, – быстро и красиво", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в апреле у "Добропарка" начинается период цветения. Он продлится до октября и будет разбит на несколько периодов.

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