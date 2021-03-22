В Киеве начали отмывать стены здания Офиса президента. Фото, видео

В Киеве в понедельник, 22 марта, сотрудники частной компании CPG начали отмывать стены Офиса президента Украины, которые были разрисованы после митинга сторонников Сергея Стерненко.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, компания, которая предоставляет клининговые услуги приступила к работе после полудня (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Как сообщил нам директор фирмы SPG Сергей Козолуб, они провели тест, нанеся специальные реагенты, чтобы проверить, как будет очищаться поверхность. Проверка прошла успешно и 23 марта сотрудники компании продолжат отмывать стены.

На вопрос корреспондента OBOZREVATEL относительно стоимости работ по отмыванию фасада ОП, директор фирмы ответил, что эта сумма "точно не 2 миллиона гривен". А вот сроки работ он оценил в 4 дня.

Напомним, 20 марта у Офиса президента состоялась акция сторонников осужденного в Одессе Сергея Стерненко. В какой-то момент участники протеста зажгли файеры и начали взрывать петарды, а после этого облили здание ОП красной краской и обстреляли его из пиротехники.

На стенах они написали "Свободу Стерненко". Также отмечается, что активисты пытались проникнуть внутрь здания, в котором уже разбиты несколько окон. Кроме того, участники погрома разрисовали здание и написали на нем матерные слова.

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В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал хулиганством действия сторонников Стерненко. Он отметил, что некоторые его участники пытались спровоцировать полицию на применение силы.

Отметим, Приморский районный суд Одессы в пятницу, 19 марта, оставил под стражей Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в полиции из-за событий под Офисом президента, начали расследование по статье "Хулиганство" и задержали "одного из самых агрессивных" участников событий.