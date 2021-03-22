У Києві почали відмивати стіни будівлі Офісу президента. Фото, відео

У Києві в понеділок, 22 березня, співробітники приватної компанії CPG почали відмивати стіни Офісу президента України, які було розмальовано після мітингу прихильників Сергія Стерненка.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, компанія, яка надає клінінгові послуги взялася за роботи після полудня (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомив нам директор фірми SPG Сергій Козолуб, вони провели тест, нанісши спеціальні реагенти, щоб перевірити, як буде очищатися поверхня. Перевірка пройшла успішно, і 23 березня співробітники компанії продовжать відмивати стіни.

На запитання кореспондента OBOZREVATEL про вартість робіт із відмивання фасадів ОП, директор фірми відповів, що це "точно не 2 мільйони гривень". Термін робіт він оцінив у 4 дні.

Нагадаємо, 20 березня біля Офісу президента відбулася акція прихильників засудженого в Одесі Сергія Стерненка. У якийсь момент учасники протесту запалили фаєри та почали підривати петарди, а після цього облили будівлю ОП червоною фарбою і обстріляли її з піротехніки.

На стінах вони написали "Свободу Стерненку". Також зазначається, що активісти намагалися проникнути всередину будівлі, в якій уже розбили кілька вікон. Окрім того, учасники погрому розмалювали будівлю та написали на ній матюки.

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Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав хуліганством дії прихильників Стерненка. Він зазначив, що деякі його учасники намагалися спровокувати поліцію на застосування сили.

Зазначимо, Приморський районний суд Одеси в п'ятницю, 19 березня, залишив під вартою Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років колонії з конфіскацією половини майна у справі про викрадення в 2015 році депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича з проросійської партії "Родіна".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в поліції через події під Офісом президента почали розслідування за статтею "Хуліганство" і затримали "одного з найагресивніших" учасників подій.