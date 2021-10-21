Новые правила проезда в поездах заработали в Украине: все, что нужно знать

Сегодня, 21 октября, начали действовать новые правила проезда в поездах. Связаны они с ужесточением карантина в Украине. Согласно им, главным разрешительным документом для посадки в поезд станет СOVID-сертификат или ПЦР-тест с негативным результатом.

Контролировать наличие у пассажиров соответствующих документов, по новым правилам, будут сотрудники "Укрзалізниці". Детальнее о новых правилах ниже.

С сегодняшнего дня для того, чтобы сесть в поезд, нужно будет предоставить один из установленных документов. Им может быть:

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд);

экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд).

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Важно помнить, что информация о проведении вакцинации в системе HELSI.me браться во внимание сотрудниками "Укрзалізниці" не будет. Основанием для посадки в поезд будет только сертификат о вакцинации – либо бумажный, либо созданный в приложении "Дія".

При этом язык, на котором будет составлен сертификат, не является принципиальным. Позволительными являются не только внутренние, но и международные либо иностранные сертификаты, составленные языком выдавшей их страны.

В случае отсутствия разрешительных документов проводник или стюард имеют право не впустить пассажира в поезд. Если это случится, вернуть деньги за билет будет возможно: однако только при прохождении процедуры обычного возврата.

Также в "Укрзалізниці" разъяснили, каким образом будет проходить проверка документов при посадке на скоростные поезда "Интерсити+". Она будет осуществляться стюардами.

Новые правила распространяются только на поезда дальнего сообщения. При этом речь идет даже о случаях, если поездка в таком поезде будет осуществляться в границах одной области. Пригородных же электричек новые правила не касаются.

Еще одно исключение – для детей до 18 лет. Таким пассажирам сдавать анализ на коронавирус или показывать сертификаты не нужно.

"Укрзалізниця" готовится проводить тестирование своих пассажиров на крупнейших вокзалах страны. Для этого компания предложила более 20 украинским лабораториям организовать на территориях этих вокзалов соответствующие пункты.

Предложение "Укрзалізниці" лабораториям содержит ряд требований. Речь идет об обязательном:

наличии соответствующих лицензий для оказания услуг пассажирам;

возможности круглосуточной работы и выдачи результата с QR-кодом в течение 30 минут;

возможности предварительной онлайн-регистрации для прохождения тестирования.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правительство пока не планирует вводить полный локдаун в Украине. Действие адаптивного карантина будет продолжаться.