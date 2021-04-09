В Киеве на Южном мосту ограничат движение транспорта

Олег Тимченко Жизнь столицы 10:54, 9.04.2021 Обновлено: 11:09, 9.04.2021

В Киеве 10 апреля с 22:00 и до 05:00 12 апреля на Южном мосту частично ограничат движение транспорта для ремонта деформационных швов.

Как сообщили в пресс-службе КМДА, работы будут проводиться в направлении левого берега."По информации дорожников, старые деформационные швы не выдерживают современного нагрузки и выходят из строя. Поэтому на сооружении выполнят противоаварийные работы на части швов. Дорожники будут работать в течение субботы и воскресенья, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет ограничено частично", – сообщили в пресс-службе.

В Киеве на Южном мосту ограничат движение транспорта.
КГГА

Отметим, что в Киеве начали ремонтные работы на дорогах города. В первую очередь, ликвидируют разрушения и другие повреждения дорожного покрытия.

Сообщается, что на протяжении текущего года капитальные и средние ремонты, а также реконструкции будут проводится приблизительно на 70 объектах. В частности, планируют запустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

С 27 февраля и до 31 мая в столице на Индустриальном путепроводе из-за капитального ремонта частично ограничили движение транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 10 апреля с 6:00 и до 30 июня на Кольцевой дороге частично ограничат движение транспорта.

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