В Киеве ограничат движение на Индустриальном мосту

В Киеве 27 февраля с 7:00 и до 31 мая на Индустриальном путепроводе из-за капитального ремонта частично ограничат движение транспорта.

Как известили в пресс-службе КГГА, на данном участке начнутся работы по направлению в центр столицы, а через несколько дней – в направлении Борщаговки.

"Во время работ движение будет частично ограничено на 1,5 полосы на обоих частях дороги. Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуару со стороны станции метро "Шулявская", – добавили в КГГА.

В пресс-службе уточнили, что это первый капитальный ремонт автомобильной части путепровода с момента его начала эксплуатации в 1977 году.

Отметим, ремонт Шулявского путепровода, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Гетмана, продлили до 31 декабря 2021 года. Причиной продления срока реконструкции за почти 2 миллиарда гривен бюджетных средств стало введение карантинных ограничений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве сотрудники метрополитена 23 февраля приступили к ремонту эскалаторов на станции метро "Лукьяновская".