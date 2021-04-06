В Киеве на Троещине молодежь проигнорировала локдаун. Фото

В Деснянском районе Киева вечером 5 апреля молодежь массово проигнорировала усиление карантинных ограничений в городе.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, на спортивной площадке, расположенной возле дома на проспекте Владимира Маяковского, 1в, молодые люди находились без масок и не соблюдая дистанцию.

По словам местных жителей, утром доступ к этой территории был перекрыт ограничительной лентой.

Напомним, в Киеве 5 апреля начал действовать жесткий локдаун из-за роста количества заболевших коронавирусом. Столица закрыла все школы и детские сады, ограничила работу общественного транспорта и разрешила работать заведениям общественного питания только на вынос.

Кроме того, общественный транспорт в городе начал работать по спецпропускам. При этом были зафиксированы попытки попасть в метро по поддельным документам.

Также локдаун коснулся и других сфер, в частности, столичный Троещинский рынок начал работать "на вынос", а на базарах между продавцами и покупателями установили защитную пленку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 5 апреля зарегистрировали 1432 случая коронавирусной болезни COVID-19.