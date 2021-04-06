У Києві на Троєщині молодь проігнорувала локдаун. Фото

У Деснянському районі Києва ввечері 5 квітня молодь масово проігнорувала посилення карантинних обмежень у місті.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, на спортивному майданчику, розташованому біля будинку на проспекті Володимира Маяковського, 1в, молоді люди перебували без масок та не дотримуючись дистанції.

За словами місцевих жителів, вранці доступ до цієї території був перекритий обмежувальною стрічкою.

Нагадаємо, в Києві 5 квітня почав діяти жорсткий локдаун через зростання кількості хворих на коронавірус. Столиця закрила всі школи та дитячі садочки, обмежила роботу громадського транспорту та дозволила працювати закладам громадського харчування тільки на винос.

Крім того, громадський транспорт у місті почав працювати за спецперепустками. До того ж були зафіксовані спроби потрапити в метро за підробленими документами.

Також локдаун зачепив і інші сфери, зокрема, столичний Троєщинський ринок почав працювати на винос, а на базарах між продавцями та покупцями встановили захисну плівку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 5 квітня зареєстрували 1432 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.