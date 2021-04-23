В Киеве на Подоле обустроят пешеходную зону с велодорожками

В Киеве в историческом центре Подола создадут рекреационную зону для киевлян и гостей с обустройством пешеходной зоны с велодорожками.

Как сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, был утвержден проект реконструкции улицы Петра Сагайдачного, передает пресс-служба КГГА

По словам чиновника, в частности, предусматривается устройство тротуаров и велодорожек, озеленение с посадкой деревьев, установка скамеек, обустройство нового освещения, систем водоотведения и тому подобное.

По его словам, проект получил положительное экспертное заключение, а соответствующие работы будут продолжаться в две очереди.

Напомним, что пешеходная зона на Контрактовой площади и улицы Петра Сагайдачного введена еще в 2017 году. Однако в мае 2020 года Окружной административный суд в м. Киеве удовлетворил иск нескольких граждан, чем отменил пешеходную зону.

После ряда судебных заседаний городу удалось отстоять соответствующее распоряжение и вернуть киевлянам и гостям столицы пешеходную зону на улице Петра Сагайдачного.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на площади Победы повысят безопасность движения, также обустроят велодорожки и велопарковки.