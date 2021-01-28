Контрактовая площадь и улица Сагайдачного в Киеве останутся пешеходными

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе распоряжение КГГА, согласно которому несколько улиц Подола стали пешеходными.

Как сообщили в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, решение касалось Контрактовой площади и участка дороги от улицы Петра Сагайдачного до улицы Андреевской.

Пешеходная зона была введена еще в 2017 году. Однако в мае 2020 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск нескольких граждан, чем отменил ее.

После нескольких судебных заседаний удалось отстоять соответствующее распоряжение и вернуть киевлянам и гостям столицы участок на улице Петра Сагайдачного.

Отметим, что на Контрактовой площади несколько лет подряд сооружаются новогодние локации, которые любят посещать киевляне и гости столицы. Кроме того, там установлено и действует Колесо обозрения.

Из-за пандемии коронавируса Новый год и Рождество в столице впервые встречали без фудкортов, больших концертов и массовых гуляний. Елку на Подоле в этом году украсили тарелками с традиционной росписью, яблоками и орехами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве открыли Арсенальную площадь после ремонта с обновленной пешеходно-рекреационной зоной.