В Киеве на Певческом поле открыли уникальную выставку тюльпанов.Фоторепортаж

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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В Киеве на Певческом поле открыли уникальную выставку тюльпанов.Фоторепортаж

В пятницу, 7 мая, на Певческом поле в Киеве открылась выставка цветов, ради которой высадили 700 тысяч тюльпанов (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места cобытия.

На территории парка расцвело сотни тысяч тюльпанов – всего коммунальщики высадили 30 сортов замечательных цветов. Здесь можно увидеть не только обычные красные тюльпаны, но и редкие желтые, розовато-белые и синие.

Розовато-белые тюльпаны.
Выставка будет работать до 23 мая.

Яркие цветы привезли из Нидерландов. На открытие выставки пришл сотни людей. Но настоящий аншлаг организаторы выставки ожидают на предстоящих выходных.

На Певческом поле высадили 30 сортов тюльпанов. .

"Никогда не видела такого количества тюльпанов в столице. Радует, что эти прекрасные цветы высаживают не только в парках, но и на улицах столицы", – рассказала OBOZREVATEL киевлянка Наталия.

Кроме тюльпанов на территории Певческого поля высажены нарциссы, гиацинты, крокусы и мускари.

Помимо тюльпанов на Певческом высадили тысячи других цветов.

Насладиться прекрасными цветами можно будет до 23 мая.

Стоимость билета для взрослых составляет – 100 грн, детский для детей от 3-14 лет – 25 грн. Для детей до 3 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС вход бесплатный.

Кроме того, на Певческом поле коммунальщики обновили инфраструктуру. Здесь установили новые туалеты, скамейки, а также обновили фуд-корты.

Выставку открыли на Певческом поле.

Напомним, в столице на 8-9 мая прогнозируют существенное похолодание и дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве создадут семейный парк на набережной Днепра. Сейчас городские власти занимаются поиском инвестора.

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