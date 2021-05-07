В Киеве на Певческом поле открыли уникальную выставку тюльпанов.Фоторепортаж
В пятницу, 7 мая, на Певческом поле в Киеве открылась выставка цветов, ради которой высадили 700 тысяч тюльпанов (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места cобытия.
На территории парка расцвело сотни тысяч тюльпанов – всего коммунальщики высадили 30 сортов замечательных цветов. Здесь можно увидеть не только обычные красные тюльпаны, но и редкие желтые, розовато-белые и синие.
Яркие цветы привезли из Нидерландов. На открытие выставки пришл сотни людей. Но настоящий аншлаг организаторы выставки ожидают на предстоящих выходных.
"Никогда не видела такого количества тюльпанов в столице. Радует, что эти прекрасные цветы высаживают не только в парках, но и на улицах столицы", – рассказала OBOZREVATEL киевлянка Наталия.
Кроме тюльпанов на территории Певческого поля высажены нарциссы, гиацинты, крокусы и мускари.
Насладиться прекрасными цветами можно будет до 23 мая.
Стоимость билета для взрослых составляет – 100 грн, детский для детей от 3-14 лет – 25 грн. Для детей до 3 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС вход бесплатный.
Кроме того, на Певческом поле коммунальщики обновили инфраструктуру. Здесь установили новые туалеты, скамейки, а также обновили фуд-корты.
Напомним, в столице на 8-9 мая прогнозируют существенное похолодание и дожди.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве создадут семейный парк на набережной Днепра. Сейчас городские власти занимаются поиском инвестора.