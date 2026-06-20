В Киеве на Осокорках пьяный водитель на большой скорости врезался в магазин. Момент ДТП попал на видео

В Дарницком районе Киева легковой автомобиль на высокой скорости проехал по бетонным полусферам, а затем врезался в магазин. По предварительным данным, водитель находился за рулем в состоянии опьянения.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Нарушителя уже задержали правоохранители.

Что известно

"На Осокорках (Дарницкий район Киева. – Ред.) пьяный водитель 20 минут назад врезался в магазин", – говорится в сообщении.

В соцсетях сообщили, что нарушитель, который не пытался скрыться, уже задержан правоохранителями.

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Добавим, что на опубликованных фото и видео можно увидеть, в частности, момент ДТП – легковой автомобиль, не сбавляя скорости, проехал по бетонным полусферам, а затем, едва не задев другую машину, врезался в здание магазина. На данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области водитель Nissan устроил тройное ДТП, в результате которого есть погибший, а среди пострадавших – ребенок. Как выяснилось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева, по информации следствия, водитель ВАЗ нарушил ПДД, столкнулся с BMW, который отбросило на пешехода. К сожалению, мужчина, пересекавший дорогу по велосипедному переходу, скончался от полученных травм.

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