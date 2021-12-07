В Киеве на один час продлят работу метрополитена: названа причина

В Киеве во вторник, 7 декабря, на стадионе НСК "Олимпийский" пройдет матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь). Из-за этого возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Спортивное мероприятие начнется в 22:00.

"В ночь с 07 на 08 декабря, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча, работа метрополитена будет продолжена в 1 час. Заметим, что возможное ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", – рассказали в пресс-службе.

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В столичном метрополитене добавили, что эти ограничения нужны для того, чтобы не допустить массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, на столичной станции из-за того, что на столичной станции метро "Палац Украина" на рельсы упала женщины, временно останавливали движение поездов. Пострадавшую из-под вагона достали спасатели и передали медикам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Оболонско-Теремковской линии метро Киева начал ездить модернизированный поезд с удобной для пассажиров системой оповещения. В частности, станции на схеме маршрута подсвечиваются, что позволяет понять, где вы находитесь.