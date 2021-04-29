В Киеве во время движения загорелся автобус. Видео

В Голосеевском районе Киева в четверг утром, 29 апреля, на улице Академика Заболотного во время движения загорелся микроавтобус.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе ГСЧС Киева, в результате происшествия никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пожарные оперативно загасили огонь, причины возгорания устанавливаются", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в пригороде Киева утром, 14 апреля, произошел пожар возле жилого комплекса "Львовский", что в Петропавловской Борщаговке – там сгорели несколько автомобилей. Сначала загорелся BMW, а позже огонь перекинулся и на соседние машины, припаркованные возле дома.

Позднее правоохранители задержали мужчину, причастного к этому происшествию. Злоумышленник сделал это из-за ревности – он поджег машину ухажера своей девушки.

В Киеве 22 апреля на технической железнодорожной станции "Борщаговка", расположенной на улице Качалова, полностью сгорел вагон.