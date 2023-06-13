В Киеве на мосту Патона из-за прорыва трубы появился водопад. Видео

В Киеве во вторник, 13 июня, прорвало проходящий под мостом Патона магистральный трубопровод. Это произошло из-за проведения гидравлических испытаний.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Ремонтные работы будут выполнять верхолазы (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"КП "Киевтеплоэнерго" продолжает гидравлические испытания тепломагистралей. На гидравлическую прочность и плотность проверяют теплосеть под мостом Патона. Магистральный трубопровод обеспечивает теплом Русановку и Березняки. Сегодня в 13:30 в результате испытаний здесь было обнаружено повреждение", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что коммунальщики оперативно локализовали место утечки. В настоящее время идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы.

"Напомним, гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону, чтобы своевременно выявить "слабые" места трубопроводов и снизить уровень аварийности во время отопительного периода", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 14 апреля окончательно завершился отопительный сезон. Батареи стали холодными уже во всех областях страны. После этого автоматически началась подготовка к следующему сезону.

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