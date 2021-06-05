В Киеве на митинг под ОП вышли ЛГБТ-активисты и их противники: начались задержания. Фото и видео

В Киеве в субботу, 5 июня, под зданием Офиса президента на Банковой начался митинг представителей ЛГБТ. Они требуют принять законопроект №5488 о противодействии дискриминации, который ранее зарегистрировали в Верховной Раде.

Активисты пришли на акцию с флагами и плакатами. Там же собрались и противники мероприятия – члены националистических организаций, передает "Сегодня". Отмечается, что их в этот раз собралось меньше, чем инициаторов митинга (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Националисты расположились через два ряда ограждений и кордон полиции. Появилась также информация о первых задержаниях на митинге.

Порядок под ОП обеспечивали сотрудники полиции и Национальной гвардии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в субботу, 22 мая, состоялся марш трансгендеров. Мероприятие стартовало в самом центре города с Михайловской площади, а закончилось на Почтовой. Не обошлось без провокаций и задержаний.