В Киеве с задержаниями и стычками прошел марш трансгендеров. Все детали, фото и видео

В Киеве в субботу, 22 мая, анонсировали марш трансгендеров. Мероприятие должно стартовать в самом центре города с Михайловской площади.

Цель "Транс-марша" – напомнить властям о существовании в Украине трансгендерного сообщества. Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения утвердила новую классификацию, где трансгендерность больше не считается психическим отклонением. Отметим, что по данным СМИ, на мероприятие, кроме ЛГБТ-активистов, решили прийти и представители националистических организаций.

OBOZREVATEL следит за событиями в украинской столице онлайн:

13:00 – Перед началом марша националисты организовали молитву "за освобождение ЛГБТ-людей от греховной зависимости".

13:18 – На улицах Киева начали появляться люди с символикой ЛГБТ, в частности трансгендеров. Собрались также и их оппоненты, в столице вблизи места начала марша стало правоохранителей.

13:22 – Солдаты Национальной гвардии выстроились в квадрат приблизительно 50х50 метров, закрыв сразу с четырех сторон место сбора участников марша.

13:30 – На Михайловскую площадь пришли несколько десятков трансгендеров и намного более многочисленная колонна националистов, пишет "Страна". Правоохранители выстроили между ними кордон.

13:37 – Представители движения "Традиция и порядок" с баннером "Бо Батьківщина! Патріархат!" начали кричать в адрес ЛГБТ "Ганьба!", передает "Униан".

13:45 – Начался марш трансгендеров. Колонну сопровождают правоохранители, а в начале идут взрывотехники. "Страна" передает, что националисты остались на Михайловской площади.

13:50 – На марше начались первые задержания и потасовки. Один из протестующих пытался с крестом прорваться к участникам, но полиция его не пускала. Он перепрыгнул забор над "Украинским домом" и правоохранители задержали его.

13:55 – Еще одному националисту, который приближался к участникам марша, удалось сбежать от полиции.

14:05 – Марш трансгендеров закончился на Почтовой площади. Участников призвали группами заходить в метро, чтобы избежать провокаций и нападений со стороны националистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, преподавательница Национального университета "Львовская политехника" Ольга Мерье попала в скандал из-за дискриминации представителей ЛГБТ. 39-летняя женщина утверждала своим студентам, что гендер – это якобы вымысел, а представители ЛГБТ-сообщества – "больные".