В Киеве на Майдане простились с военным фотографом и оператором Русланом Ганущаком. Фото и видео

В центре Киева в субботу, 18 января, прошла церемония прощания с военным фотографом и украинским защитником Русланом Ганущаком. Отдать последнюю дань уважения воину пришли родные, побратимы и неравнодушные граждане.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA.

Так, на Майдане Незалежности в субботу, 18 января, прошла церемония прощания с военным фотографом и украинским защитником Русланом Ганущаком. Провести в последний путь отважного воина пришли родные, побратимы и небезразличные граждане.

Руслан (позывной "Остап") начал работать как военный оператор в 2014 году во время службы в батальоне "Азов". Он стал хроникером войны на Донбассе, документируя преступления российских военных в Широкино, Гранитном, Бердянском, Лебединском и Марьинке.

В 2022 году, уже как боец 92-й механизированной бригады ВСУ, Руслан продолжил освещать реалии войны, создавая мощные фото- и видеосвидетельства для мирового сообщества.

Страшное известие о смерти Героя 12 января сообщила пресс-секретарь Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Наталья Коцкович.

Следует добавить, что на Крещатике водители выходили из авто, чтобы провести Защитника Украины в последний путь.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб молодой воин из Украинки на Киевщине – 22-летний Даниил Кунченко с позывным "Амиго". Смерть защитник принял на Харьковщине 8 января, несколько часов не дожив до встречи с приехавшей его увидеть невестой.

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