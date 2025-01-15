Не успел встретиться с любимой: на фронте погиб 22-летний защитник из Киевской области с позывным 'Амиго'. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин из Украинки на Киевщине - 22-летний Даниил Кунченко с позывным "Амиго". Смерть защитник принял на Харьковщине 8 января, несколько часов не дожив до встречи с приехавшей его увидеть невестой.

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В начале полномасштабной войны тогда еще 19-летний Даниил пытался присоединиться к рядам ВСУ, однако реализовать желание защищать родину он смог только через год, встав в ряды 3 штурмовой бригады. О гибели Героя рассказали в Украинской территориальной громаде.

Там сообщили, что в родной город Даниил Кунченко возвращается на щите 15 января.

"Уважаемая громада! В эту среду, 15 января, мы должны все вместе собраться на площади и достойно провести в последний земной путь храброго воина, нашего защитника – друга, "Амиго"! В 11.20 - выезд колонны из города Обухов. Маршрут колонны: морг – мкр. Песчаная – г. Украинка – рынок – круг по пр-ту Днепровский. На проспекте – традиционная остановка колонны. Призываем всех водителей и просто прохожих – остановитесь, воздайте честь и уважение нашему молодому Герою!" – призывали в сообщении.

Гражданская церемония прощания состоится на городской площади Тараса Шевченко. Дальше траурная процессия отправится на Аллею Славы-2 городского кладбища, где молодой воин обретет вечный покой.

В громаде отметили, что молодого воина отличал очень веселый нрав.

"Амиго Чиназес" – позывной 22-летнего Героя Даниила Кунченко говорит сам за себя – настоящий позитив, отличный друг, а еще, как говорят побратимы: "центровой по поддержке морального духа армии".

Родился Даниил Кунченко в Украинке. Окончил 9 классов в местном Академическом лицее №2, продолжил обучение в колледже в Киеве. После учебы работал в лифтовой службе ОТИС в родном городе.

Когда же началась полномасштабная война, он одним из первых пришел в военкомат.

"С первых дней полномасштабного вторжения российских убийц, одним из первых стоял в километровых очередях, чтобы скорее "взяли" защищать свою страну. Родные вспоминают – тогда еще 19-летнего юношу отправили назад, спросив в шутку, знают ли родители, где их ребенок... Впрочем, за еще совсем юными чертами лица стоял боевой дух и желание идти выбивать врага с украинской земли", – говорится в сообщении.

Реализовать стремление очищать родную страну от российских захватчиков юноша смог через год: через центр рекрутинга он присоединился к 3 штурмовой бригаде. С побратимами из этого подразделения Даниил воевал на самых горячих направлениях, в частности, Авдеевском, Краматорском и Покровском.

"Последний год "Амиго" стоял с побратимами на Харьковском направлении. 8-го января, 2025-го года, накануне гибели, на встречу к нему в город Изюм приехала невеста, вечером они могли уже крепко обнимать друг друга. Содержание последнего сообщения любимой было: "жди, совсем скоро увидимся"... Сообщение о том, что Даниил погиб, родные получили 9-го января… Не суждено было молодому Герою прилететь на эту долгожданную встречу, не суждено было создать крепкую украинскую семью, не суждено увидеть отца и двух старших сестер. Потому что даже такие совсем юные Герои на войне – умирают", – подчеркнули в Украинской громаде.

Напомним, ранее стало известно, что в боях в Покровском направлении погиб 23-летний защитник из Тернопольщины. Он добровольцем пошел в ВСУ еще в марте 2022 года.

Также сообщалось, что в Черкассах простились с воином, погибшим на фронте в результате атаки дрона-камикадзе. Александр Петухов пошел на войну добровольцем в 2022 году, служил в бригаде "Буревой" Нацгвардии.

Защитник погиб 3 января 2025 года в зоне проведения боевых действий в результате атаки вражеского дрона-камикадзе.

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