В Киеве на Крещатике ограничат движение транспорта. Карта

В Киеве 1 мая с 9:00 и до 17:00 на улице Крещатик частично ограничат движение для автотранспорта.

Как заявили в "Киевавтодоре", коммунальщики проведут ремонт дорожного покрытия, сообщила пресс-служба КГГА.

"Работы дорожники делают по всей длине улицы", – рассказали в пресс-службе.

В "Киевавтодоре" уточнили, для того чтобы меньше влиять на автомобильный трафик, ремонт выполнят в выходной день.

Напомним, что в Киеве начали ремонтные работы на дорогах города. В первую очередь, ликвидируют разрушения и другие повреждения дорожного покрытия.

Сообщается, что на протяжении текущего года капитальные и средние ремонты, а также реконструкции будут проводится приблизительно на 70 объектах. В частности, планируют запустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

С 27 февраля и до 31 мая в столице на Индустриальном путепроводе из-за капитального ремонта частично ограничили движение транспорта. В Киеве с 10 апреля и до 30 июня частично ограничили движение транспорта на Кольцевой дороге.

В Киеве 30 апреля с 21:00 и до 5:00 5 мая частично ограничат движение автотранспорта на мосту Метро в сторону правого берега.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 28 апреля по 15 июля на Новоконстантиновском путепроводе из-за ремонтных работ частично ограничили движение транспорта.