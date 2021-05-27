В Италии заметили уникальный Ferrari SF90 в невероятно черном цвете

В итальянском городе Маранелло заметили самый черный в мире Ferrari SF90 Stradale. Наверное, компания решила, что его обычная модель слишком блестящая и покрасила его в цвет Vantablack.

Если это действительно Vantablack, который был представлен в 2014 году компанией Surrey NanoSystems, то он способен поглощать 99,965 процентов света. Об этом сообщает Carscoops (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Из-за его особенности 3D-объекты делаются похожими на 2D-изображения. Известно, что одним из первых этот цвет использовали на BMW X6 два года назад.

Затем эту краску получил Mitsubishi Lancer и этот SF90. То, что его заметили в Маранелло, где расположена штаб-квартира компании, точно не случайность. Возможно самый черный Ferrari делают на заказ и это будет одноразовая модель. Также существует вероятность того, что бренд может тестировать его для будущего внедрения или расширения палитры цветов.

SF90 Stradale вышел в 2019 году. Тогда он стал первым гибридным суперкаром итальянской фирмы. Он использует электрифицированную силовую установку, которая сочетает в себе 4,0-литровый двигатель V8 с турбонаддувом, мощностью 769 л.с. и крутящим моментом 800 Нм, с тремя электродвигателями и новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Общая мощность – 986 л.с., что позволяет ему разогнаться до 100 км/ч за 2,5 секунды и иметь максимальную скорость 340 км/ч. На одном электричестве автомобиль может проехать 25 километров.

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