В Киеве на Дарнице в 1910-х годах на месте нынешнего ДВРЖ существовал курорт. Фото

Местность Дарница в Киеве в письменных источниках упоминается с 1509 года. В начале прошлого столетия здесь существовал курортный поселок где любили отдыхать жители столицы.

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Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была эта локация более 110 лет назад.

"1910-е. Именно такой, малоэтажной и зеленой, была Дарница в то время. Курортный поселок возле города", – говорится в сообщении.

Дарница – левобережная часть Киева. В XIX веке принадлежала Броварской волости Остерского уезда Черниговской губернии и была дачной местностью с вековым сосновым лесом. В письменных источниках упоминается с 1509 в решении краевого суда по делу между Никольским и Печерским монастырями Киева. В то время здесь протекала река Дарница.

Согласно существующей легенде, княгиня Ольга подарила своему сыну на левом берегу Днепра живописное озеро, которое назвали "Дарницей". В дальнейшем это название распространилось по всей местности.

Напомним, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В 1943 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок главной улицы столицы Украины, пострадавшей от варварских действий коммунистов.

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