В Киеве на 3D-принтере напечатали кости для 16-летнего парня

В Киевском Институте рака украинские ученые сделали уникальную операцию 16-летнему подростку, которому рак уничтожил почти половину костей таза. Благодаря современным технологиям медики вместе с учеными вживили парню кости напечатанные на 3D-принтере.

Об этом сообщило издание ТСН. Там отметили, что это уже третья такая операция в истории нашего государства.

"В прошлом году 15-летний Артур радовался жизни, играл с друзьями в футбол, но однажды парень почувствовал боли в районе таза. Лечение, назначенное, совсем не помогло, поэтому парня направили на МРТ. Вывод был неутешительный – саркома Юинга и большая опухоль. С октября месяца мы уже лежали в детском отделении и прошли первый курс химиотерапии ", – рассказала ТСН мама парня Олеся Полянская.

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Несмотря на страшный диагноз врачи решили бороться за жизнь ребенка, для начала удачного лечения ему провели курс химиотерапии.

"Болезнь прогрессировала быстро, кости таза и окружающие ткани парня были уже наполовину уничтожены. Мощными химиотерапиями опухоль стабилизировали, впоследствии медицинский консилиум решил провести срочную трансплантацию костей. Наша задача была не только компенсировать, но и сделать так, чтобы можно было имплантировать туда эндопротез для того, чтобы пациент мог в дальнейшем ходить", – отметил главный детский онколог Григорий Климнюк.

Модель будущего импланта разработали в институте травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины. Напечатали его на самом дорогом в стране 3D-принтере в частной компании. Процесс изготовления занял 7 дней бесконечных консультаций медиков, биоинженеров и специалистов по 3D печати.

Сложная операция длилась более 6:00. Подросток идет на поправку и мечтает заняться спортом. Такая возможность у него есть, ведь имплант рассчитан на несколько десятков лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли новорожденному возрастом две недели. Она прошла успешно.