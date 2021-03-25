У Дніпрі провели унікальну операцію з видалення пухлини новонародженому. Фото

У Дніпропетровській обласній дитячій лікарні 23 березня хірурги провели унікальну операцію з видалення пухлини новонародженому віком два тижні.

Оперативне видалення крижово-куприкової тератоми пройшло успішно за участю міжнародних фахівців, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Перед початком лікування разом із пухлиною дитина важила 2700 грамів, а вага самої пухлини склала 1130 грамів. Оскільки це утворення є доброякісним, то дитина, позбувшись його, повністю здорова.

Зазначається, що лікування проводилось мультидисциплінарною командою фахівців відділень інтенсивної терапії новонароджених та реконструктивної хірургії під керівництвом Дениса Суркова й Олександра Гладкого. До складу бригади хірургів увійшов відомий лікар із Туреччини, фахівець з реконструктивної та пластичної хірургії Хакан Агіріш.

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