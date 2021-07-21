В Киеве мужчина спас собаку во время ливня и прославился. Видео и рассказ героя

Мужчину, который 19 июля во время сильнейшего ливня спасал собаку от потопа, работает охранником и становиться звездой сетей не собирался. Кличка животного – Бармалей.

Как сообщил телеканал ТСН, Виктору Олексенко 57 лет. По его словам, год назад на стройку, которую он охраняет, руководство привезло двух маленьких щенков (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

С тех пор животные живут вместе с охранниками и постоянно им помогают – девочку зовут Ника, а мальчика, попавшего на видео, Бармалеем. В тот день, Виктор увидел, что собака оказалась в затопленной части улицы и пыталась спастись.

Видео дня

"Лапами за деревянный настил хватался, худой такой, испуганный и трусится… Я его очень люблю – как я мог его там оставить?", – рассказал Олексенко.

По словам мужчины он сразу же бросился на помощь четвероногому чтобы вытащить его из воды и даже пробил ногу. Сейчас с собакой все хорошо, но животное все равно испытало сильнейший стресс и к чужим людям не выходит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев в понедельник, 19 июля, накрыл ураган. В некоторых районах столицы ветер валил деревья, а проезд на дорогах оказался заблокирован.