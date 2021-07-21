В Киеве мужчина спас собаку во время ливня и прославился. Видео и рассказ героя

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Животное живет на стройке и помогает охранникам

Мужчину, который 19 июля во время сильнейшего ливня спасал собаку от потопа, работает охранником и становиться звездой сетей не собирался. Кличка животного – Бармалей.

Как сообщил телеканал ТСН, Виктору Олексенко 57 лет. По его словам, год назад на стройку, которую он охраняет, руководство привезло двух маленьких щенков (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Мужчина босиком бросился помогать животному.

С тех пор животные живут вместе с охранниками и постоянно им помогают – девочку зовут Ника, а мальчика, попавшего на видео, Бармалеем. В тот день, Виктор увидел, что собака оказалась в затопленной части улицы и пыталась спастись.

Видео дня

"Лапами за деревянный настил хватался, худой такой, испуганный и трусится… Я его очень люблю – как я мог его там оставить?", – рассказал Олексенко.

Мужчину, который спас собаку зовут Виктор Олексенко.
Собака живет на стройке и помогает охранникам.

По словам мужчины он сразу же бросился на помощь четвероногому чтобы вытащить его из воды и даже пробил ногу. Сейчас с собакой все хорошо, но животное все равно испытало сильнейший стресс и к чужим людям не выходит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев в понедельник, 19 июля, накрыл ураган. В некоторых районах столицы ветер валил деревья, а проезд на дорогах оказался заблокирован.

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