В Киеве мужчина разбил элитный спорткар, взятый напрокат. Видео

В Киеве 21 апреля на проспекте Победы произошло ДТП с участием элитного спорткара Ford Mustang.

Как сообщает dtp.kiev.ua, автомобиль протаранил столб, в результате чего получил серьезные механические повреждения (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Сообщается, что Ford был взят в аренду, а водитель проехал на нем около 15 километров.

На видео, размещенном патрульной полицией Киева, видно, что, выезжая из поворота водитель кабриолета не справился с управлением и въехал в электроопору, за которой находилась остановка общественного транспорта. Там в тот момент находились люди, которые, к счастью, не пострадали.

На мужчину составили протокол по статье 124 (Нарушение ПДД, которое привело к ДТП) КУоАП.

Отметим, в Киеве вечером 17 апреля произошло ДТП с участием элитного Porsche Taycan Turbo. Предварительно, якобы водитель был трезв и просто не справился с управлением машины. В результате аварии был помят бампер электрокара.

10 апреля на проспекте Бажана в столице автобус с пассажирами врезался в столб, а затем в стоящий рядом автомобиль.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 апреля на автодороге Киев – Одесса грузовик Volvo въехал в металлическую секцию пешеходного моста.