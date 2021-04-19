ДТП с элитным Porsche в Киеве: новые подробности

Водитель элитного Porsche Taycan, который попал ДТП вечером 17 апреля в Киеве на Львовской площади, якобы не справился с управлением машины.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, в результате аварии был помят бампер электрокара.

"Водитель автомобиля не пострадал. Прибор Драгер показал, что алкоголя в крови мужчины не обнаружено. Якобы ДТП произошло из-за того, что машина не вписалась в поворот", – рассказал наш собеседник.

Стоит отметить, что согласно данным портала Сarplates, который использует открытую базу данных МВС, Porsche был приобретен и зарегистрирован на юридическое лицо 31 марта 2021 года в Киеве.

На сайте Autoua.net цены на новый Taycan 2021 в зависимости от комплектации колеблются от 3,3 млн и до 5,8 млн гривен.

Напомним, иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в дерево в центре Киева.

Отметим, 10 апреля на проспекте Бажана в столице автобус с пассажирами врезался в столб, а затем в стоящий рядом автомобиль.

11 апреля на трассе Киев – Чернигов произошла летальная авария с автомобилем Volkswagen, который столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 апреля на автодороге Киев – Одесса грузовик Volvo въехал в металлическую секцию пешеходного моста.