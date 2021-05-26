В Киеве мужчина бросил "коктейль Молотова" в салон троллейбуса. Видео

В Деснянском районе Киева в среду, 26 мая, 27-летний мужчина бросил в салон троллейбуса бутылку с зажигательной смесью. В результате ЧП пострадала пассажирка.

Как сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, женщина получила ожоги 2 степени верхних конечностей и шеи (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Возгорание в салоне транспорта потушили с помощью двух порошковых огнетушителей. Пострадавшую госпитализировали.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что мужчина был задержан. Причины его поступка установят правоохранители.

Спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook сообщила, что действия человека, который бросил в окно троллейбуса бутылку с горючим веществом, квалифицировали как покушение на убийство двух и более людей и умышленный поджог. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что фамилия задержанного – Сергейчук.

Напомним, в Киеве в общеобразовательной школе №9 в Оболонском районе 13 мая произошло возгорание. Выяснилось, что поджог устроили несколько учеников.

В пригороде Киева утром, 14 апреля, произошел пожар возле жилого комплекса "Львовский", что в Петропавловской Борщаговке – там сгорели несколько автомобилей. Позднее правоохранители задержали мужчину, причастного к этому происшествию. Злоумышленник сделал это из-за ревности – он поджег машину ухажера своей девушки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице 22 апреля на технической железнодорожной станции "Борщаговка", расположенной на улице Качалова, полностью сгорел вагон.