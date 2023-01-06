В Киеве можно сдать российские книги: средства от переработки пойдут на помощь ВСУ. Фото

В Киеве в муниципальном книжном магазине "Сяйво книги" до мая можно будет сдать российские книги. Средства от их переработки пойдут на помощь ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Заведение работает на улице Большая Васильковская, 6 с 10:00 до 20:00.

"В муниципальном книжном магазине "Сяйво книги" до мая идет сбор российских книг, средства от переработки которых пойдут на помощь ВСУ. Книги можно принести лично в книжный магазин или отправить по почте. Условия акции остаются неизменными: за принесенные книги предоставляется скидка 10% на покупку новых книг в "Сяйво книги", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что горожане уже принесли 57 тонн русскоязычных книг. На вырученные средства благотворительный фонд "Гуркіт" приобрел и передал внедорожник для ВСУ. Новые поступления аккумулируются на следующий "Сяйвомобіль" или другие не менее важные вещи на передовой.

Напомним, в Верховной Раде поддержали законопроект, запрещающий импорт и распространение в Украину книг из России и Беларуси. Также запрет распространяется на книги, выпущенные на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Киева сдали на макулатуру 48 тыс. книг на русском языке. Вырученные средства пойдут на покупку автомобиля для Вооруженных сил Украины.

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