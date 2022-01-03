В Киеве могут ввести спецпропуска на транспорт: появились подробности

Киевские чиновники утвердили порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин". Он предусматривает возможность введения таких в общественный транспорт при усилении противоэпидемических мероприятий в столице.

Владельцы же обычных электронных или OR-билетов фактически не смогут воспользоваться проездом в метро или маршрутке. Об этом говорится в решении штаба КГГА по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 10 декабря 2021 года (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Согласно ему, порядок может действовать на время карантинных мер, определенных для "красного" уровня эпидемической опасности из-за COVID-19. Следовательно, спецпропуска в столичном транспорте могут ввести, если Киев вернется в зону с самыми жесткими ограничениями.

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При этом в документе прописано, что пропуска не будут вводиться автоматически. Для этого потребуется отдельное решение местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое будет касаться перевода общественного транспорта в режим спецперевозок.

Как это будет работать?

Спецпропуска будут действовать на основе уже существующих транспортных или социальных (для льготников) карт. Для этого работодатели должны зарегистрироваться на сайте системы "Карантин", а также подать заявки с информацией о ФИО работников и номерах их транспортных или соцкарт.

Пополнять транспортные карты с "подтянутым" спецпропуском можно будет в обычном режиме.

Важно: владельцу специального пропуска запрещено передавать другим лицам свою транспортную карту.

Как будут действовать обычные карты и OR-билеты?

Электронные билеты, не являющиеся носителями специальных пропусков, будут деактивированы на время "красной" зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе на бумажном носителе.

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