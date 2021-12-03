Для киевлян проезд может подорожать только до 12 грн, – Кличко
Проезд для жителей Киева может подорожать до 12 гривен, а для приезжих – до 20 грн. Окончательную стоимость должны установить после обсуждений.
Такое заявление мэр столицы Виталий Кличко сделал в эфире телеканала "Киев" 2 декабря. Он также заверил, что до конца отопительного сезона повышать стоимость проезда не будут (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"20 гривен для киевлян не будет. Для них рассматривается цена – 12 грн, если покупать по карточке киевлялина. Для жителей области цена составит 14 грн, если покупать проездной", – пояснил Кличко.
Мэр добавил, что для приезжих, например для туристов, рассматривается цена в 20 грн.
Кличко добавил, что решение будет приниматься уже после презентаций и обсуждений.
Кроме того, намерены сохранить льготы на бесплатный проезд для определенных категорий населения.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда в столице планировали повысить до 20 гривен с 1 января 2022 года.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в начале 2022 года планируют обеспечить оплату проезда наземным транспортом при помощи банковских карт.