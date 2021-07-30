В Киеве многочисленные ДТП парализовали движение на дорогах. Карта

В Киеве в пятницу, 30 июля, ДТП спровоцировали многочисленные пробки на дорогах города. Проблемы с движением наблюдаются во всех районах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на Северном, Гаванском, Метро, Патона и Южном мостах.

Проблемы с движением есть на проспектах Романа Шухевича, Героев Сталинграда (ремонтные работы в районе Северного моста), Победы (ДТП в районе станций метро "Политехнический институт" и "Университет"), Броварском, Освободителей, Любомира Гузара, Николая Бажана, Голосеевском, Академика Глушкова и Валерия Лобановского.

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Пробки замедлили скорость автомобилей на улицах Богатырской (ДТП в районе станции метро "Почайна"), Братиславской (ДТП в районе станции метро "Черниговская"), Воздухофлотском проспекте (ДТП), Вадима Гетьмана (ДТП) и Кольцевой дороге (ДТП в районе конечной станции скоростного трамвая).

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Перова и Тараса Шевченко, а также на Харьковском и Набережном шоссе (ДТП).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на проспекте Николая Бажана в среду, 28 июля, произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai и Infiniti. В результате столкновения последний загорелся.