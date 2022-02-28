В Киеве мародеров будут обезвреживать по законам военного времени, – Кличко

В связи с военным положением в Киеве мародеров будут обезвреживать по законам военного времени. То есть без предупреждения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он призвал жителей города сообщать правоохранителям о подозрительных людях или фактах мародерства.

"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров по законам военного времени будут обезвреживать без предупреждения! Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным! Мы должны сплотиться, как никогда – дать отпор и провокациям в городе, и орде, что сюда рвется", – подчеркнул Кличко.

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Мэр добавил, что украинские военные, правоохранители, тероборона и просто неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны столицы.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве ночью 27 февраля было несколько боев между защитниками Украины и диверсионными группами противника. Сейчас ситуация полностью под контролем украинской армии и территориальной обороны.

В свою очередь, мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не паниковать и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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