В Киеве люди замуровали свой 'царь-балкон' и обложили его плиткой

В Оболонском районе Киева жители одной из девятиэтажек решили замуровать окна собственного "царь-балкона". Странная конструкция находится на улице Маршала Малиновского 15/3.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Примечательно, что часть балкона находящегося на первом этаже девятиэтажки хозяева зачем-то выкрасили в белый цвет.

Кроме того, люди додумались обложить плиткой не только "царь-балкон", но и соседнюю стену, где по идее должно быть окно.

Впрочем, "веселое" сооружение может привести к негативным последствиям, так как несет собой угрозу для проживающих.

Информированный источник в Киевской городской государственной администрации рассказал OBOZREVATEL, что на любом балконе должен быть незадымляемый отстойник – глухой простенок шириной 1,2 метра, напротив которого есть открытый проем или фрамуги с открыванием.

"Если огонь заблокировал выход из квартиры, такой отстойник поможет не задохнуться от дыма и спасти жизнь. В то же время многие владельцы квартир избавляются его результате перепланировки, присоединяя лоджии к кухне или гостиной. Или накапливают там хлам. Это лишает шанса на спасение в случае пожара", –рассказал наш собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле, в Киеве произошло ЧП на улице Половецкой, 14. Обвалились сразу несколько балконов в старом доме, жителей пришлось эвакуировать. Чтобы добраться к поврежденным конструкциям, спасателям пришлось применять бензопилы.