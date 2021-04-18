В Киеве рухнули сразу несколько балконов. Фото и видео ЧП
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В одном из домов Киева сразу упали несколько балконов. Сейчас спасатели на месте происшествия разбирают конструкции.
Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ДСНС в Киеве. По их данным пострадавших нет.
ЧП произошло на улице Половецкая, 14 Обвалились сразу несколько балконов в старом доме, жителей пришлось эвакуировать. Чтобы добраться обрушившихся конструкций спасателям пришлось применять бензопилы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу вечером, 16 апреля, в Киеве в Подольском районе под асфальт провалились несколько легковушек. Первый инцидент произошел на улице Кирилловской, там под землю ушел автомобиль Renault службы такси Uber.