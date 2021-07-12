В Киеве после рекордной жары резко похолодает: синоптики назвали дату

В ближайшие 10 дней погода в Киеве будет жаркой, а температура воздуха в среднем составит +32. Однако в некоторые дни ожидаются осадки, а 21 июля в столице "похолодает" до +24.

Об этом сообщил портал Gismeteo. В течение этих дней, осадки практически не повиляют на показатели термометра.

Так, 12-13 июля, в Киеве ожидаются грозы, переменная облачность, днем +30… +32, а ночью – +19... +21.

Уже 14 июля осадки оставят столицу и до 18 июля будет ясная и безоблачная погода. Температура воздуха составит +32… +34, а ночью +22… +24.

Уже с 18 по 20 июля, синоптики прогнозируют в Киеве переменную облачность, осадки, местами грозы. Днем +31… +32, а ночью – +23... +24.

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И наконец-то 21 июля, в столицу, вместе с дождем, придет долгожданная прохлада. Температура воздуха днем составит +21… +24, а ночью +20.

Напомним, погода в Украине в понедельник, 12 июля, испортится: в регионах пройдут дожди с грозами. Местами ожидается шквальный ветер 15-20 м/с и град.

Синоптики объявили І уровень опасности, желтый. Сильный грозовой дождь с градом и грозами пройдет в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 12 июля воздух прогреется до отметки термометра +31... +33 градуса, ночью +19... +21. Днем прогнозируются дожди с грозами.