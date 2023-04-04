В Киеве коммунальные парковки временно работают бесплатно

В Киеве временно не будут брать деньги за парковку авто на муниципальных площадках. Соответственно, штрафы не оплату стоянки водителям также не выписывают.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Когда возобновят услугу, пока неизвестно.

"Оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" временно приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров. Изменения будут отражены в приложении "Киев Цифровой". О возобновлении оплаты за парковку горожан сообщат раньше времени", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА добавили, что из-за этого инспекторы по парковке временно не будут штрафовать водителей за неуплату парковки. При этом автовладельцев призвали оставлять свои машины на дороге, не нарушая ПДД, потому что соответствующие штрафы продолжают действовать.

"Также напоминаем, что на улицах города работают "парковщики"-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. О таких случаях надо сообщать полицию", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице теперь можно быстро, без дополнительных фото и проверок забрать авто со штрафплощадки. Для этого нужно иметь на смартфоне приложение "Киев Цифровой" и цифровые копии техпаспорта и водительское удостоверение в "Действии".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!