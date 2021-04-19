В Киеве капитально отремонтируют мост Метро

В Киеве впервые за 56 лет проведут капитальный ремонт моста метро через Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Город планирует выполнить капитальный ремонт моста Метро через Днепр. Это продолжение масштабного обновления комплекса сооружений, которое началось с капитального ремонта моста Метро через Русановский пролив. И это первое масштабное обновление с момента строительства сооружения в 1965 году", – рассказали дорожники.

Когда начнутся ремонтные работы, коммунальщики не сообщили.

Отметим, что эта транспортная развязка является первым метромост в Украине. Архитектор и главный инженер проекта выдающийся мостостроитель Георгий Фукс.

Напомним, что в этом году в столице должны достроить развязки Дарницкого мостового перехода.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в конце 2021 в Киеве должны открыть автосообщение Подольско-Воскресенским мостовым переходом, который соединит Подол и Троещину.