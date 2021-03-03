В КГГА назвали причину задержки строительства Подольского моста

Автомобильное движение по Подольско-Воскресенского мостовому переходу все еще не запущенно из-за блокирования строительства.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", работы на мосту должны были закончить в 2020 году.

"В течение более полугода неизвестными лицами осуществляется круглосуточное блокирование движения строительного и технологического транспорта. В связи с этим запуск будет осуществлен в сроки, предусмотренные договором генподряда", – рассказали в предприятии.

В пресс-службе уточнили, что открыть движение автотранспорта на мосту запланировали в текущем году. Это позволит уменьшить количество пробок на столичных дорогах.

Отметим, что строительство Подольско-Воскресенского перехода ранее блокировалось жителями Русановских дач, которые не пускали спецтехнику.

После переговоров с киевской властью люди согласились больше не мешать строительным работам.

Подольский мостовой переход, который должен соединить Подол с левобережными районами – Воскресенка и Радужный массив – фактически начали возводить в 2003 году.

Его строительство неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования, соответственно дата открытия многократно откладывалась.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в августе 2020 года с Подольско-Воскресенского моста вывезли строительное оборудование.