В Киеве к 8-му марта тюльпаны продают за 25 гривен, а нарциссы – по 150

В Киеве в преддверии 8-го марта на рынках, возле магазинов и станций метро начали активно продавать первые весенние цветы.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, стоимость традиционного подарка для женщин во всех районах столицы практически одинаковая (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Цены на самые популярные цветы – тюльпаны – колеблются от 25 до 40 гривен за одну штуку в зависимости от сорта. Если покупать в вазонах, то 120-150 гривен (в вазоне 3 штуки). По словам продавцов такая стоимость обусловлена тем, что в горшках они могут простоять до месяца, в то время как обрезанные – не более 2-3 дней.

Вторыми по популярности среди покупателей являются нарциссы, которые в основном продают только в горшках – 150 гривен (3-5 цветков), поштучно – 25 гривен.

Третьими по популярности продавцы называют крокусы – 80-100 гривен (в зависимости от того, как они выглядят). Среди интересов покупателей также есть другие цветы: розы от 50 до 100 гривен, примулы – от 50 до 250 гривен, фиалки 50-70 гривен, мимозы от 10-40 гривен, ирисы – 25 гривен.

"Я думаю, что непосредственно 8-го марта цены на цветы особенно не поднимутся. Тут все будет зависеть от жадности продавца. Сейчас в основном берут букетами по 5-7 тюльпанов – они самые популярные. Также ценятся нарциссы – их чаще всего берут в горшках", - уточнила одна из реализаторов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Киеве в Международный женский день в понедельник, 8 марта, будет холодной и мокрой – днем температура составит всего 3 градуса тепла.