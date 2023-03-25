В Киеве изменили время для продажи алкоголя: когда можно будет купить

В Киеве с понедельника, 27 марта, изменится время продажи алкоголя. Крепкие напитки позволят продавать с 11:00 до 21:00 – временной промежуток был продлен.

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Отметим, что речь идет именно о магазинах и торговых сетях столицы. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, отметили на сайте КГГА.

Он объяснил, что такое нововведение поможет бизнесу украинской столицы и добавил, что соответствующее решение было принято Советом обороны Киева.

"Это поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты, предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции", – говорит Поворозник.

Напомним, что ранее в Киеве продажа алкогольных изделий в магазинах была разрешена с 11:00 до 19:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области и Киеве с 26 сентября сокращают комендантский час. Теперь он будет действовать с 0:00 до 5:00.

Соответсвенно новому комендантскому часу изменят также и графики работы метро и наземного общественного транспорта.

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