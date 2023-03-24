В Киевской области сократят действие комендантского часа: известны подробности

В Киевской области с 26 сентября сокращается комендантский час. Теперь она будет действовать с 0:00 до 5:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Регион продолжает жить в условиях военного положения.

"Внимание! С 26 марта в Киевской области сокращается комендантский час. Отныне он будет действовать ежедневно с 0:00 до 5:00. Такие временные ограничения введены распоряжением КОВА на всей территории региона", – сообщили в пресс-службе.

В Киевской ОВА уточнили, что из-за уменьшения комендантского часа большинство пригородных и междугородных автобусных маршрутов области будут работать дольше. Так, пассажирские перевозки увеличат свое время работы на 60 минут утром и на 30 вечером.

"Обращаюсь к жителям Киевщины. Не забывайте, что мы живем в условиях войны, в условиях, когда враг обстреливает наши мирные города и села. Поэтому прошу соблюдать все требования военного положения. В частности, комендантского часа. Наша с вами глобальная задача – сделать все возможное, чтобы защитить наш общий дом от захватчиков", – подчеркнул и.о. председателя КОВА Дмитрий Назаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 0:00 26 марта сократят время действия комендантского часа. В связи с чем городской наземный общественный транспорт и метро будут работать дольше.

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