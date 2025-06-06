В Киеве изменения в работе метро из-за российской атаки: что будет с движением поездов и какие станции не работают

В Киеве в результате массированной российской атаки повреждены пути и кабели на перегоне красной линии метрополитена – между станциями "Дарница" и "Левобережная". В связи с этим внесены изменения в график движения поездов.

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Восстановительные работы будут продолжаться в течение суток 6 июня. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" с интервалом ориентировочно шесть минут.

В то же время наземная часть станций "Днепр" – "Лесная" временно закрыты на вход и выход.

"На месте работают все необходимые специалисты, в частности специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ – сутки", – говорится в сообщении.

По данным КГВА, до полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только те поезда метро, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций.

Граждан попросили с пониманием относиться к временному режиму движения поездов метро. О дополнительном наземном транспорте и возобновлении работы всей красной линии власти сообщат официально.

Отметим, что некоторые изменения внесены и в движение поездов "Укрзалізниця" – из-за повреждения путей на Киевщине. В УЗ сообщили, что ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи).

На Киев: 785/791 Кременчуг, Кропивницкий – Киев; 79 Днепр – Львов; 119 Днепр – Хелм; 37 Запорожье – Киев;

Из Киева: 732 Киев – Запорожье; 44 Ивано-Франковск – Черкассы.

В результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть на портале uz-vezemo.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июня Киев оказался под атакой РФ, в столице и вокруг работала противовоздушная оборона. Последствия ударов и падения обломков зафиксированы в шести районах города, погибло четыре человека и минимум 20 пострадали.

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